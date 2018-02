rats et chirurgie esthétique dans La Curiosité

publié le 12/02/2018 à 12:30

Première partie : L'intelligence des rats

Les rats seraient de plus en plus visibles dans les grandes villes mais sont-ils vraiment plus nombreux ?

Peuvent-ils envahir une ville ? Transmettre la peste ? Avec le naturaliste Marc Giraud, on démonte les idées reçues sur ce rongeur à l’intelligence exceptionnelle et on découvre qu’il peut aussi parfois être utile à l’homme...





Deuxième partie : histoire de la chirurgie esthétique

Isabelle Sarfati est chirurgienne plastique, dans son cabinet se succèdent des femmes et des hommes avec parfois des demandes extravagantes comme ce joueur de poker professionnel qui souhaite avoir quatre testicules pour lui porter chance… Elle nous raconte les dessous de son métier et les possibilités de la chirurgie esthétique aujourd’hui.

à lire : Histoires plastiques publié aux éditions Stock.



