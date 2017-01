Raphaël Personnaz est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Raphaël Personnaz est à l'affiche de "Scènes de la vie conjugale" d'Ingmar Bergman, avec Laetitia Casta, au Théâtre de l'Oeuvre. Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le mercredi 25 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 25/01/2017 à 10:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

A partir du 3 février, le Théâtre de l'Oeuvre présentera Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman et mis en scène par Safy Nebbou. Les rôles titres sont tenus par les acteurs Laetitia Casta et Raphaël Personnaz.

"Scènes de la vie conjugale" avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz

La pièce retrace vingt ans de la vie d’un couple, Marianne et Johan, qui est à première vue des plus heureux. Les amoureux, joués par Laetitia Casta et Raphaël Personnaz, traversent une crise dans leur union. L'homme rencontre une femme, en tombe amoureux, et le dit. Il s'en va vivre à Rome avec elle. Mais alors que tout semble finit, Mariane et Johan semblent bel et bien fait pour finir ensemble. Une histoire aussi éternelle que la nuit des temps.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande