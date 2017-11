Rap Français et l'Orient Express dans La Curiosité

publié le 03/11/2017 à 13:30

Première partie : La nouvelle génération du rap Français

Ils s'appellent Nekfeu et Orelsan et ils font tous les deux l'évènement depuis quelques jours, ils sont la nouvelle génération du rap français.

On les découvre avec le journaliste Olivier Cachin.



à lire et écouter : Naissance d'une nation hip hop 50 ans de rap made in USA

Deuxième partie : Le mythique Orient Express

On s'offre un long voyage dans le temps à bord de l’Orient Express… Paris -Constantinople, 3094km, 81H de trajet avec du luxe, du vin français, des passagers mythiques et quelques débordements érotiques !

On embarque en compagnie de l'historien Guillaume Picon.

A lire : Orient-Express, de l'histoire à la légende paru chez Albin Michel

