Raimu dans La Curiosité

Première partie : Raimu

Le 20 septembre 1946, il y a bientôt 70 ans, disparaissait Raimu, l’acteur fétiche de Marcel Pagnol. Le Magazine Notre Temps en partenariat avec RTL, s’est passionné pour son destin magnifique et douloureux. Florence Monteil nous raconte Raimu.

Notre Temps septembre 2016

Deuxième partie : Les différences filles/garçons à l'école

La rentrée scolaire, c’est demain pour les profs et jeudi pour les élèves, et on va répondre à une question que se posent beaucoup de parents, pourquoi l’échec scolaire frappe-t-il plus les garçons que les filles ?

Elsa Abdoun journaliste pour le magazine Science&Vie,nous donne quelques pistes.

Retrouvez le dossier Echec scolaire, l'injustice faite aux garçons dans le numéro de septembre de Science&Vie en partenariat avec RTL.



Science et Vie eptembre 2016

Troisième partie : La phénomène Pokémon Go

Des humains qui déambulent le nez dans leur portable et qui courent pour capturer des animaux imaginaires, et ça, partout dans le monde, on vous dit tout de Pokémon Go, le jeu en réalité augmentée de l’été et sans doute de l’hiver aussi,

On vous raconte ce phénomène avec Julien Tellouck journaliste spécialiste des jeux vidéo et de la culture geek sur TV GAME ONE et Fun Radio



Image Pokémon Crédit : DR

