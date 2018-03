Questions scientifiques et paysans dans la Curiosité

publié le 29/10/2016 à 12:00

Et si la terre était plate, et si notre cerveau doublait de taille et si…le sexe n’existait pas… ! A quoi ressemblerait notre quotidien ?

René Cuillierier va vous expliquer que la nature fait sacrement bien les choses !

Et puis nous ferons un bond dans le passé pour vivre le quotidien des paysans français du 20ème siècle…

A quoi ressemblait la famille paysanne du siècle dernier ? Quelle était l’importance des animaux de la ferme ? Le paysan d’hier serait-il heureux aujourd’hui ? Eric Allary vous raconte ça dans la seconde partie de l’émission…