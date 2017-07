Best of 16.07.17

Chantal Ladesou fait la guide pour Jérémy Michalak pour sa première émission. Evidemment tout ce qu'elle explique est une interprétation à sa manière des règles en usage, donc c'est n'importe quoi. Une question sur Sylvain Potard, athlète posant nu pour le calendrier des Dieux du Stade, et ayant une anatomie particulièrement avantageuse, intéresse beaucoup Karine Le Marchand et Chantal Ladesou. Isabelle Mergault chante les Jeux Interdits, mais c'est beaucoup plus difficile quand on lui demande son interprétation d'Ascenseur pour l'échafaud. Quelle Grosse Tête a pour second prénom Ginette, essayez de deviner...

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Les conseils coquins de Karine Le Marchand Crédit : dailymotion