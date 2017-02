Que serait le monde si l'on supprimait les médias ?

REPLAY - Programme du jour : la suppression des médias, la station orbitale internationale et le cinéma français. Entretien avec un auteur : Jean-Claude Lamy.

par Philippe Bouvard publié le 05/02/2017 à 12:32

Marie-Agnès souhaite savoir à quoi ressemblerait le monde si l'on supprimait les médias ? Une drôle de question qui pose tout de même le problème des rumeurs, et du temps médiatiques si différent du temps judiciaire. Christian aborde ensuite le possible exode des Terriensvers le cosmos à la suite du lancement de la mission de la station orbitale internationale. Enfin, Cathy apporte une touche de culture en interrogeant Philippe sur la santé du cinéma français.

Jean-Claude Lamy raconte Jean-Edern Hallier.

Le biographe Jean-Claude Lamy est passé sous le grill des questions de Philippe Bouvard à l'occasion de la publication de son livre "Jean-Edern Hallier, l'idiot insaisissable".

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Il parlera entre autre du fait que Donald Trump soit sujet au vertige dans les escaliers, du coût prévisionnel de la première voiture sans chauffeur qui serait de 90 000 €, de l'apparition à Londres, du premier bus réservé aux chiens.

Diane de Selliers, l'éditrice qui ne publie qu'un livre par an.

Diane de Selliers est à la tête d'une maison d'édition qui ne publie qu'un livre par an. Forcément Philippe Bouvard a voulu en savoir plus...





Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.