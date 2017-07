Que se passe-t-il quand Christine Bravo à la tête dans le four ?

Best of 24.07.17

publié le 24/07/2017 à 18:00

Elie Semoun veut faire goûter son miel à Chantal Ladesou. Pour Elie une abeille ne s'attache pas elle ne vie que 45 jours, mais Isabelle Mergault a connu des hommes qui s'attachaient au bout de deux jours.

Gérard Jugnot repproche à Laurent Ruquier de prendre des citations étrangères, parce qu'il faut privilégier la France.

Laurent Ruquier imite la manière de jouer des acteurs du début du 20ème siècle, cela ne semble rappeler des souvenirs qu'à Bernard Mabille.

Quelques exemples des aberrations des correcteurs des téléphones quand les Grosses Têtes envoient des SMS

Les Grosses Têtes s'amusent à trouver des surnoms aux hommes politiques à la manière des surnoms des rois.

Christine Bravo a un vrai talent pour résumer les grands classiques de la littérature et il lui arrive de drôles d'aventures quand elle a la têt dans le four.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

