Quand Roger Moore était l’invité des "Grosses Têtes" sur RTL

publié le 23/05/2017 à 17:25

Octobre 2012, Philippe Bouvard reçoit un invité de marque dans Les Grosses Têtes. Le célèbre acteur Roger Moore a accepté de venir passer une vingtaine de minutes à l’antenne de RTL. S’il ne connaît pas un mot de français (seulement quelques chiffres), celui qui a interprété sept fois le rôle de James Bond au cinéma se dit prêt à répondre à absolument toutes les questions de l’animateur. "Mais je mentirai", précise-t-il en riant. Le ton est donné, l’entretien se déroulera sous le signe du rire presque exclusivement.





Ainsi, quand Philippe Bouvard lui demande si James Bonde aurait pu faire autre chose que boire du champagne et flirter avec des jolies filles, l’intéressé répond du tac au tac : "Oui ! Il aurait pu aller jusqu’au bout". Même esprit quand on lui demande s’il a déjà effectué lui-même quelques cascades : "Seulement les scènes d’amour."

Pour rester dans cet esprit coquin qui plaît à l’acteur, l’animateur radio lui demande alors si son rôle lui a permis d’accentuer son succès avec la gente féminine. À la surprise générale, Roger Moore lance sans sourciller : "Non car je suis homosexuel", avant de préciser "j’ai quatre femmes pour le prouver et six petits enfants !"

L’acteur mondialement connu est aussi revenu sur l’un des plus gros échecs de sa carrière : une tentative de one man show. Une catastrophe qui n’aurait duré que trois nuits de suite. "Le public a petit à petit cessé de sourire, on entendait une mouche voler, raconte-t-il sans complexe. Je ne sais pas jouer d’instrument de musique, je ne danse pas, je ne chante pas, alors tout ce que j’ai pu faire, c’est présenter l’interprète suivant".