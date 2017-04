Quand Philippe Bouvard s'intéresse au cannabis

publié le 01/04/2017 à 12:32

Daniel-Henri interroge Philippe avec cette question saugrenue mais d'actualité puisque les candidats à la présidentielle s'y sont penchés également : L'Etat devrait-il produire le cannabis dont il autorisera la vente ? Colette souhaite elle, parler de ce qu'il est advenu de ce que l'on appelait naguère les maladies d'enfants ?

Enfin, Nathalie, du Lot, souhaite parler de culture via le nombre et l'état des conservatoires de France.



Guy Bedos publie "A l'heure où noircit la campagne"

Philippe Bouvard passe au grill Guy Bedos à propos de don livre "A l'heure où noircit la campagne"



Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Philippe parlera entre autre du fait que Trump ait écouté des chansons d'Amanda Lear pendant ses ébats amoureux ou encore de la télévision espagnole qui ne diffuse plus la messe du dimanche

Deux pièces de Ionesco jamais déprogrammées depuis 60 ans !

Le théâtre de le Huchette à Paris n'a pas déprogrammé les pièces "La Cantatrice Chauve" et "La leçon" d'Eugène Ionesco depuis 60 ans ! Marie Cuvelier, qui y travaille et y joue en dit plus à Philippe Bouvard.





Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.