Quand les Grosses Têtes voient des OVNI

Best Of 13.07.17

publié le 13/07/2017





Encore une première citation de Sacha Guitry comme à chaque fois qu'il y a Isabelle Mergault. Christine Bravo s'est retrouvée avec une chenille dans l'oreille ce qui déchaîne les Grosses Têtes. Marcela Iacub a écrit un livre sur les différentes formes d'exhibitionnisme, ce qui explique son expertise en matière de partouze. Quelques histoires et devinettes autour du sexe, ce qui offusque Pierre Bénichou. Une auditrice entraîneuse de natation, aimerait récupérer Pierre Bénichou dans son équipe parce que plus elle a des vieux plus elle a des points Pierre Bénichou fini par la draguer ouvertement. Isabelle Mergault répond à côté; en ayant dit avoir vu une lanterne thaïlandaise. Mais en fouillant un peu plus elle a vu un ovni. Philippe Geluck a également vu un ovni, ils sont parmi nous.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Pierre Bénichou est jaloux