Programme TV : "Une famille formidable" ou "Cash investigation"

publié le 28/11/2017 à 18:01

Mardi 28 novembre, TF1 n’en démord pas et continue de proposer sa série phare, Une famille formidable. La fiction change quelque peu de décor puisque Catherine et Héléna se rendent quelques jours à Lisbonne, plus précisément dans le village où Nourredine et Fred ont posé leurs valises.



Côté cœur, c’est toujours la valse des sentiments pour nos protagonistes. Audrey se découvre des sentiments pour Bruno, le frère de Julien qu’elle héberge. Elle pense même à un ménage à trois. La semaine dernière, le programme avait séduit quelques 4,5 millions de Français. Quid de ce soir ?



France 2, avec Cash Investigation, continue de faire trembler les murs, et plus particulièrement le monde des affaires. Découvrez une nouvelle et excellente enquête sur le coton, cette matière si douce, ce trafic si dur, conduisant la journaliste Sandrine Rigaud jusqu'en Ouzbekhistan. Soit l'un des principaux exportateurs mondiaux qui fait travailler un million de personnes par la violence.



Une enquête remarquable qui a demandé un an de travail, dangereux pour eux et leurs contacts, comme Héléna, ruée de coups pour avoir filmé la population ouzbek, réquisitionnée pour ramasser quasi gratuitement des tonnes de coton. Il y a aussi des moments surréalistes : quand un industriel local rencontre l'équipe à Bruxelles, il croit avoir affaire à des clients, et parle plus qu’il n’en faut...