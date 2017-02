publié le 07/02/2017 à 19:28

Ce soir, le théâtre s'invite dans votre télévision. France 2 propose une retransmission de la comédie Pleins feux, avec Line Renaud en direct du théâtre Hébertot, à Paris. L'actrice incarne Alice Margaux, un monstre sacré du théâtre de boulevard, voire un monstre tout court, qui malmène son entourage. Et cette femme qui a tout sacrifié à sa passion, qui continue à jouer des héroïnes dont elle n'a plus l'âge, cette femme va se faire avoir par une fausse admirative, qui est en réalité une vraie rivale. Si le thème vous dit quelque chose, c'est parce que c'est celui de All about Eve, immense film avec Bette Davis et Marilyn Monroe.



Ceux qui préfèrent les films au théâtre zapperont sur France 3, qui diffuse à 20h55 le téléfilm Meurtres à Avignon. une enquête criminelle sur fond de mystères cléricaux, dont les deux rôles principaux sont tenus par un duo de choc : Catherine Jacob et Laetitia Milot. L'enfant chérie des fictions télévisuelles, dont la simple présence a assuré les succès de programmes tels que La Vengeance aux yeux clairs et La Femme aux cheveux rouges. Les deux comédiennes campent un duo tante-nièce qui doit collaborer sur une enquête lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé dans la secrète chambre forte de la bibliothèque du palais des Papes.