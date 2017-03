publié le 08/03/2017 à 17:19

Ce mercredi 8 mars, ne ratez pas à 20h55 sur France 3, un reportage drôle, émouvant, toujours passionnant, Muriel Robin et Chanee sur la terre des bonobos. Les bonobos sont des singes ayant à 98% le même patrimoine génétique que nous. Chanee, protecteur de la nature africaine emmène la comédienne Muriel Robin dans la région de Kinshasa, en République démocratique du Congo.



"Ces animaux sont particulièrement attractifs, touchants, ce sont des êtres quoi (...). C'est bouleversant", explique la comédienne, très concernée par la cause de ces animaux en voie de disparition. Même si les bonobos sont menacés de disparaître et que France 3 entend sensibiliser les téléspectateurs à leur situation alarmante, pas de leçon de morale au programme. Muriel Robin et Chanee sur la terre des bonobos préfère faire passer le message de manière subtile. Selon Le Parisien, Chanee et sa marraine partiront en mai au Kenya tourner "Sur la terre des éléphants".

Programme totalement différent sur Canal +, avec la diffusion à 20h45 du match retour de Ligue des Champions, qui verra s'affronter le FC Barcelone et le PSG. Après la victoire de ces derniers, 4-0 au Parc des Princes le 14 février dernier, les Parisiens n'ont jamais été si proches de la qualification en quarts de finale de la compétition.

¿¿¿ Il y a des rencontres qui nous marquent à vie... @MurielRobinCOM et @Kalaweit se rendent #SurLaTerre des #bonobos ce soir à 20h55 ! pic.twitter.com/LubO5JNAXX — France 3 (@France3tv) March 8, 2017