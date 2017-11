Programme TV : "Mention particulière" ou "Mariés au premier regard"

publié le 06/11/2017 à 20:09

Mention particulière est un téléfilm réussi sur un thème pas évident, la volonté d'une jeune fille atteinte de trisomie 21 de passer son bac. Tout est abordé, rien n'est éludé, le père pousse sa fille, peut-être trop, la mère freine, peut-être trop, l'adorable sœur de quinze ans se sent délaissée, sans oublier les brimades involontaires - ou pas - de la société (élèves, profs, parents). Comme dit l'autre, le handicap, ça handicape tout le monde.



"C’est toujours plus fort de parler d’un sujet grave avec une forme légère. Cela rend les moments dramatiques encore plus fort" nous confie Bruno Salomone. Un très beau téléfilm sur la différence et l'indifférence à voir ce soir sur la première chaîne.



M6 renoue avec l’expérience matrimoniale

L’autre temps fort, c’est Mariés au premier regard, une expérience matrimoniale diffusée sur M6 qui a fait couler beaucoup d’encre l’an dernier. Des jeunes équilibrés ayant subi de nombreuses déceptions sentimentales étaient d'accord pour tenter une expérience : confier leur sort amoureux à des scientifiques et des psychologues évaluant les compatibilités entre tous candidats au mariage, minimum 70%. Le but : définir les couples ayant le plus de chance de s'entendre maritalement.

Les couples formés signent à la mairie, découvrent leur comptabilité le jour du mariage, dit si oui ou non, et a ensuite quelques semaines de vie commune avant de confirmer les vœux ou les annuler.



C'est un contrat pas un sacrement, et surtout ce sont des jeunes équilibrés. Même les plus récalcitrants pourraient bien se passionner pour ces couples d’infortune et suivre leur évolution. Après tout, un couple durable a bien été formé l’an dernier !