Programme TV : "Le tueur du lac" ou "Incroyable talent"

et Mélissa Chevreuil

publié le 16/11/2017 à 18:24

Le thriller Le tueur du lac poursuit son petit bout de chemin ce soir TF1. Le pitch des chapitres de ce soir ? Deux amies découvrent le corps sans vie de leur colocataire, alors qu’elle devait passer la nuit avec un prétendant charmé sur internet.



Incontestablement, cette nouvelle fiction s’avère efficace et captivante, avec des protagonistes bien plus étoffés qu’à l’accoutumée. Et une réalisation assez soignée pour être signalée. Il faut dire que le réalisateur, Jérôme Cornuau, joue majestueusement avec les lumières qu’offre le décor de la ville, implantée dans les Alpes.

Sur M6, l’absence de Gilbert Rozon, taulier d’Incroyable talent, laisse légitiment planer une question : l'émission peut-elle lui survivre ? La réponse est oui. À l’instar des éditions précédentes, le programme devrait révéler de nouvelles pépites, à la hauteur de la talentueuse Marina Kaye ou du truculent magicien Éric Antoine, désormais juré.



À ses côtés, il retrouvera ses fidèles comparses Hélène Segara et Kamel Ouali. Mais comme chaque année, ils sont rejoints par un juré invité de prestige, qui a la capacité de "Golden Buzzer " son coup de cœur de la soirée, l’envoyer dès lors directement en final. Ce soir, pour ce coup d’envoi, le rappeur Soprano prêtera donc main forte au jury.