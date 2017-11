Programme TV : "Le tueur du lac" ou "Envoyé spécial"

publié le 09/11/2017 à 17:05

Une célibataire trentenaire est retrouvée morte chez elle, près du lac d’Annecy, alors qu’elle était en vacances. À Lise, capitaine de police, de mener l’enquête. Coïncidence qui n’en est probablement pas une, son époux Clovis, commandant de gendarmerie, est chargé de trouver le meurtrier d’une autre femme assassinée dans la même région….





Quelque part entre la suite et le spin-off du programme Le mystère du lac, déjà diffusé sur TF1 deux ans plus tôt, cette nouvelle mini-série ne déçoit pas. Un thriller prenant et rythmé par les enquêtes et les histoires personnelles, comme toute bonne fiction. On recommande.

France 2 mise sur "Envoyé spécial"

L’émission diffusée sur la deuxième chaîne proposera un reportage exceptionnel, Sexe, chantage et vidéo, qui s’intéresse au "Kompromat", une méthode particulièrement appréciée par Vladimir Poutine.





Le but ? Voler des images intimes à ses adversaires pour mieux acheter leur silence. Un chantage inventé en Russie par le KGB. Ennemis politiques ou puissants hommes d’affaires, tous sont des cibles potentielles…



Une enquête édifiante signée Tristan Waleckx, qui a même réussi à trouver une Russe qui a piégé plus d’une dizaine d’individus. Tous rivaux de Vladimir Poutine, cela va sans dire…