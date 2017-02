publié le 23/02/2017 à 18:03

Ce jeudi, gros plan sur la fiction française, que l'on trouve sur TF1. Et quel est le polar qui est inaltérablement en tête depuis 11 ans ? C'est Section de recherches, qui a survécu au changement de comédiens, de jour de diffusion, de lieu de tournage, désormais dans la région de Nice... Il y a tout pour plaire au public : le côté régional, l'intrigue policière, et tout de même l'humour. Dans ce 7ème épisode de la saison 11 de Section de recherches, ce jeudi 23 février, à 20h55 sur TF1, un agent immobilier est retrouvé noyé dans sa piscine...



Au programme de cette soirée, on retrouve Guillaume Canet et toute sa bande dans Les Petits Mouchoirs, à 21 heures sur M6. Un long-métrage à succès, qui devrait bientôt donner lieu à une suite prévue pour 2018. Sur France 2 à 20h55, est proposé un nouveau numéro de L'Émission politique, qui recevra ce jeudi Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle et qui devra répondre aux questions de Léa Salamé, David Pujadas et Karim Rissouli.