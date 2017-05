publié le 18/05/2017 à 17:59

Après avoir perdu Des paroles et des actes et les soirées élections, il ne reste plus qu'à David Pujadas Cellule de crise et L'Émission politique, et encore le journaliste doit en partager la présentation avec Lea Salamé. À propos de L'Émission politique, il confiait la semaine dernière au micro de RTL : "L'Émission politique n'a pas été beaucoup annoncée, car on est dans la lessiveuse, elle est passée un peu inaperçue, mais elle est bien là". Rendez-vous à 20h55 sur France 2.



Le jeudi 18 mai, c'est aussi le soir des polars. Il y en a trois au total ce soir sur trois grandes chaînes. Sur TF1, ce sera Alice Nevers, avec Marine Delterme, série populaire depuis 15 saisons. On sait que, pour pouvoir adopter un enfant, madame le juge fait croire qu'elle a un fiancé, le commandant Marquand. L'un dans l'autre il est accord, mais la semaine dernière, il y a avait un souci : la visite surprise de l'assistante sociale.

"Squadra Criminale" sur Arte et la fin de "The Missing" sur France 3

Elle est belle, la juge Nevers, comme la belle Valeria sur Arte dans Squadra criminale. L'épisode 3 de ce soir est centré sur les failles du personnage principal Valeria, qui doit aussi enquêter sur le meurtre d'un riche banquier de la ville. Valeria est campée par Miriam Leone, Miss Italie 2008.

On signale enfin la fin de de la saison 2 de The Missing avec un Tchéky Karyo (Julien) impressionnant en flic malade bien décidé à démasquer un pervers se cachant sous une identité respectable et respectée. Julien devra donc tout faire pour prouver qu'il a raison dans cette course contre la montre qui démarre à 21h.