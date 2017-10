Programme TV : "Joséphine, ange gardien " ou "Muriel Robin et Chanee"

et Mélissa Chevreuil

publié le 30/10/2017 à 17:12

Elle truste le palmarès des audiences tous les lundis, écrasant sans ménagement ses concurrents. La fiction Joséphine, ange gardien récidivera-t-elle ce soir ? Il est fort à parier.



Le pitch de ce nouvel épisode ? Joséphine doit secourir une jeune égyptologue talentueuse qui étudie la momie de Néféret. Cela va sans dire, la macchabée s’annonce maudite, comme en témoigne le cobra dissimulé dans son sarcophage.



Malédiction oblige, de mystérieux événements vont entourer l’exploration. Au-delà de l’aspect fantastique, l’ange gardien préféré des Français découvre que sa protégée se lance corps et âme perdus dans le travail pour oublier ses déboires affectifs. Un épisode qui s’annonce plutôt classique voire kitsch mais comme toujours aussi sympathique et bienveillant.

Muriel Robin à la rescousse des éléphants sur France 3

Sur France 3, Muriel Robin et le protecteur des animaux Chanee partent sur la terre des éléphants d’Afrique, très menacés. Ils étaient 3 500 000 dans les années 30, 1 500 000 en 79, 350 000 aujourd’hui dans toute l’Afrique.

Dans dix ans, ils auront disparu. Les responsables : la déforestation et le braconnage. Il faut dire les vieux éléphants ont jusqu'à 100.000 euros d'ivoire sur eux, ce trafic étant de surcroît l'une des principales sources de financement des groupes djihadistes. En jeep, Chanee explique à Muriel que, outre les lions, les léopards, les hyènes, ils vont rencontrer plus dangereux avec les braconniers "qui n’aiment pas les témoins".



"Les éléphants qui ont de longues défenses sont comme ces femmes qui se baladent dans certains quartiers avec beaucoup de bijoux sur elles, qui sont en danger. Les éléphants le savent tellement que certains, quand ils sont à l'arrêt, plantent leurs défenses dans la terre" analyse Muriel Robin. A coup sûr, le programme de France 3 fera réagir... Et réfléchir.