publié le 08/06/2017 à 19:22

Il a décidé d'arrêter le 8 juin. Après 16 ans ininterrompus de journaux télévisés sur la même chaîne qui lui auront permis de voir se succéder à France Télévisions pas moins de quatre présidents et cinq directeurs de l'information.



David Pujadas est actuellement impressionnant dans sa façon de respecter son calendrier et pas le nôtre. Il m'avait dit qu'il s'exprimerait à son heure, et il s'y tient, renvoyant vendredi dernier à son Facebook où il a remercié ses téléspectateurs pour leurs innombrables messages d'affection et de soutien, ajoutant "beaucoup me parlent d'un journal exigeant mais accessible. C'était exactement notre ambition".

La chaîne veut faire croire que cette journée est une journée comme une autre, et David Pujadas s'obstine à se concentrer sur sa feuille de route jusqu'à ce soir mais c'est évident que toute la rédaction veut et va lui rendre hommage. Ce sera vers 20h20 et durant, sans doute, près d'un quart d'heure. Plusieurs intervenants vont se succéder, avec diffusions de plusieurs magnétos drôles ou émouvants. Même si ça n'est évidemment pas fait pour ça, le journal devrait battre ce soir, et son record d'audience, et le 20 Heures de TF1 emmené par Gilles Bouleau.



La patronne de l'info de France 2, Élise Lucet, pourrait faire une apparition. Elle s'est exprimée dimanche 4 juin, au micro de Philippe Robuchon : "J'ai beaucoup de respect pour le professionnel qu'est David. Lui annoncer ça comme ça, je pense que c'était une erreur, et je l'ai dit ouvertement. Ce n'est pas une bonne manière de se comporter", a-t-elle souligné. David Pujadas compte de nombreux amis dans le milieu, notamment Thierry Thuillier à LCI. De toute façon, il va aller de l'avant : Pujadas vient de "pujar" qui signifie "pousser". C'est celui qui pousse, qui fonce, et il y tient.

Un "Envoyé Spécial" spécial Thomas Pesquet

C'est un formidable document sur Thomas Pesquet dans l'espace que diffuse Envoyé Spécial. On suit l'astronaute depuis sa préparation physique et mentale jusqu'à ses derniers instants poétiques à 450 kilométrés d'altitude.



L'avantage de ce prodigieux film de 55 minutes, c'est de permettre au téléspectateur une immersion complète dans la station spatiale internationale. Et même si vous ne vous intéressez pas à la conquête de l'espace, vous serez passionné par son quotidien qui l'a fait grandir, vieillir, mûrir, et vous serez surtout intéressés par l'homme, bigrement et bougrement attachant, et drôle.

Des fictions sur Canal+ et TF1

Au menu ce soir également : le démarrage de la saison 6 de Homeland sur Canal+ et le final de la saison 15 d'Alice Nevers, le juge est une femme sur TF1.



La saison 6 de Homeland est très réussie. On retrouve l'agent Carrie, occupée à aider un jeune musulman accusé de terrorisme. Une très forte saison dont on reparlera car il faut avant tout signaler le mariage de la juge Alice Nevers avec son commandant Margand, et marquant. En tout cas, cet épisode l'est. Va-t-elle ôter son voile ou mettre les voiles ? Vous le saurez en regardant à 21 h les deux derniers épisodes de la saison 15.