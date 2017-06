Programme TV : ce weekend, "Simone Veil, l'instinct de vie" et "Stars sous hypnose"

publié le 30/06/2017 à 17:44

Peu de temps après l'annonce du décès de Simone Veil, disparue vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans, certaines chaînes ont annoncé bousculer leur programmation. France 2 va diffuser à 20h55 Un jour un destin : Simone Veil, l'instinct de vie. Un documentaire réalisé par Laurent Delahousse et qui retrace le parcours hors normes de cette éminente figure de la politique française.



Si TF1 va également rendre hommage à celle qui a mené de nombreux combats pour les droits des femmes samedi à 13h30, la chaîne diffuse samedi 1er juillet à partir de 21 heures Stars sous hypnose. Cette émission est présentée par Arthur avec Messmer qui va exercer ses pouvoirs de Fascinateur sur Alex Goude, Priscilla Betti, Jarry, Baptiste Giabiconi, Linda Hardy, Cyril Féraud ou encore Christophe Beaugrand. Pendant plus de deux heures, ces vedettes vont vivre des expériences hors du commun. L'émission est diffusée depuis le Casino de Paris devant plus de 1.600 personnes.

"L'inspecteur Harry" sur Arte

Dimanche 2 juillet, Arte va rediffuser L'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood en flic cru et dur. Un flic qui inspirera à la télévision deux autres policiers, Rick Hunter et très certainement Commissaire Moulin. À voir à partir de 20h45 sur Arte.