publié le 24/03/2017 à 18:20

C'est une comédienne et humoriste qui est à l'honneur sur France 3. Le documentaire Michèle Bernier, l'irrésistible est diffusé ce vendredi 24 mars à partir 20h55 sur la troisième chaîne du service public.



Mais l'événement du weekend, ce sera bien évidemment la spéciale de France 2 Tous au Moulin-Rouge pour le Sidaction. Si tous les médias se donnent la main pour cette défendre cette cause, France 2 est la seule chaîne qui donne une soirée complète à la cause, à partir de 20h50 samedi 25 mars. Au programme, un appel aux dons certes mais inséré dans une spéciale très réussie car très joyeuse avec de nombreuses vedettes et toute la troupe du Moulin Rouge. Line Renaud en est évidemment la marraine et, pour l'occasion, elle rechante et donne de la voix pour montrer la voie.

L'actrice rappelle qu'en 30 ans, 223 millions d'euros ont été récoltés pour le Sidaction dont la moitié a bénéficié à la recherche et l'autre pour aider les personnes malades. Elle regrette également que de nombreux jeunes n'aient plus peur du Sida et ne se protègent plus. Un problème auquel a réagi Kev Adams, invité de Laissez-vous tenter, vendredi 24 mars.