Programme TV : ce week-end, "Danse avec les stars" et "Zone Interdite"

publié le 10/11/2017 à 18:07

Les stars reviennent danser sur TF1 samedi 11 novembre à partir de 21 heures. Mais l'événement télévisuel du week-end est plutôt sur M6 dimanche 12, avec un Zone Interdite consacré aux transgenres, ces filles nées dans un corps de garçon, ces garçons nés dans un corps de fille, et qui décident, quoi qu'il en coûte, financièrement également, de faire coïncider, après transformation, leur identité légale et leur identité réelle.



Aurais-je regardé ce documentaire sans obligation professionnelle ? Pas sûre. J'étais prête à en dire du bien pourvu qu'on me dispense de regarder. Oui, comme tout le monde le dimanche soir, j'ai envie de me détendre parce qu'il y a toute la semaine à venir. J'aurais eu tort, parce que c'est un bijou de délicatesse, d'intelligence et d'humour.

Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres, un reportage de Zone Interdite diffusé dimanche 12 novembre en première partie de soirée sur M6.