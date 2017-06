publié le 02/06/2017 à 17:59

The Voice fait son retour samedi 3 juin sur TF1 pour la demi-finale. Parmi les chouchous du public, on retrouve Vincent, le chanteur malvoyant. Audrey est l'autre chouchou du public, avec sa voix éraillée, très éraillée. La semaine dernière, elle a bouleversé les jurés en susurrant La Plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan.



Samedi soir, ces deux candidats s'affronteront dans la compétition musicale pour l'équipe de Mika, Shaby et Lucie pour l'équipe de Florent Pagny, Nicola Cavallaro et Matthieu pour l'équipe de Zazie et Ann-Shirley et Lisandro pour l'équipe de M. Pokora. Un chanteur de chaque équipe participera à la grande finale, l'autre sera éliminé.

Pour ceux que ça laisse sans voix, il y a en face sur France 3 le polar du samedi, Le Secret de l'abbaye, avec deux acteurs que les téléspectateurs adorent, Bernard Yerlès et Fabienne Carat, de Plus Belle La Vie. Leur premier contact est sur une scène de crime, un homme est retrouvé pendu par les pieds dans un cimetière, le capitaine Axel arrive en retard sur les lieux, ce qui agace la substitut du procureur.

Dimanche : "Capital" sur M6

Dimanche 4 juin, les téléspectateurs pourront retrouver le magazine de l'économie Capital sur M6. Ce dernier propose une enquête sur les nombreux actifs qui souhaitent changer de métier, à cause d'un mal-être au travail ou l'envie de redonner du sens à leur vie.



Il se focalisera également sur les déménagements, et plus particulièrement sur les grosses sociétés qui proposent des prestations à petit prix, mais aussi un reportage sur Bordeaux, une ville qui séduit de nombreux Français.