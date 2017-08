Programme TV : ce week-end, "Sting", "Cloclo" et "The Voice Kids"

publié le 18/08/2017 à 19:08

Ce vendredi 18 août, partez directement en deuxième partie de soirée sur Arte qui, en partenariat avec RTL, offre une soirée Sting, le plus classe des rockeurs britanniques, à partir de 22h35. D'abord un portrait de celui qui fut professeur des écoles avant de devenir musicien et puis juste après la diffusion d'un concert enregistré en avril dernier à l'Olympia.



Samedi 19 août à 21 heures c'est le retour de The Voice version Kids, qui revient pour une nouvelle saison. On retrouvera les trois coachs Jenifer, Patrick Fiori et Matt Pokora. Petit bémol, ils en font parfois un peu trop dans le jeu de la bataille entre eux pour récupérer tel ou tel talent.

Puisqu'on est avec de la musique rendez-vous sur TF1 aussi dimanche 21 heures avec le film de Florent Emilio-Siri, Cloclo. Jérémie Renier est un Claude François bluffant de réalisme. Le même soir, Arte propose un documentaire hilarant sur le style de nos voisins les anglais. Loïc Prigent, journaliste acide spécialisé dans la mode, y décortique la mode anglaise. C'est British style, sur Arte dimanche 20 août à 22h55.