Programme TV : ce week-end, les championnats du monde d'athlétisme et "Le Trou Normand"

publié le 04/08/2017 à 19:03

Ce vendredi 4 août, c'est le coup d'envoi des Championnats du monde d'athlétisme, qui sont à suivre sur les antennes de France Télévisions. Rendez-vous ce soir sur France 3 dès 20h55. Du coup, la chaîne a décidé de ne pas s'exposer à de la déprogrammation sauvage en ce qui concerne le feuilleton Plus belle la vie diffusé chaque soir à 20h25. La série est supprimée entre le 7 et le 11 août mais elle propose en contrepartie un grand prime time le 7 août avec tous les épisodes compilés en une seule soirée.



Samedi 5 août, sur France 2, à 22h45 précisément, Usain Bolt s’élancera pour la dernière fois de sa carrière en solo sur la piste pour la finale du 100m. Pour patienter, rendez-vous sur Arte à 18h50 pour voir un documentaire intitulé Les petits soldats de l'Amérique, une plongée assez hallucinante dans des écoles publiques américaines où l'armée a remplacé les cours de gym à travers un programme baptisé "réserves militaires juniors."

Plus de trois mille établissements scolaires publics sont concernés, l'enseignement est dispensé par des militaires à la retraite : cours d’histoire des forces armées, d’instruction civique, de discipline, de préparation physique et, dans certains établissements, entraînement au tir et au maniement des armes.

Dimanche, "Le Trou Normand"

Ce week-end également, on pourra retrouver Bourvil dans une rediffusion du film Le Trou Normand dimanche 6 août sur TMC. L'oeuvre de 1952 est surtout l'occasion de voir la toute première apparition de Brigitte Bardot à l'écran, alors qu'elle avait 17 ans.