publié le 08/06/2018 à 18:57

C'est un week-end marqué par le foot et la musique qui nous attend pour la soirée télé. Mais avant cela, petit coup de cœur animalier à l'occasion de la journée des océans. Il s'agit du documentaire 700 requins dans la nuit diffusé samedi 9 juin sur Arte. Ce film est réalisé par Luc Marescot, un documentariste exceptionnel qui propose un film extraordinaire sur cet animal fabuleux, qui nage en eaux profondes quand d'autres requins nagent en eaux troubles.



Mais on reprend en musique avec ce vendredi 8 juin, La Chanson de l'année sur TF1 avec Mylène Farmer en invitée exceptionnelle. L'émission diffusée en direct des arènes de Nîmes permet au public de voter pour sa chanson préférée de l'année 2018. Parmi les 10 artistes en compétition, on retrouve Vitaa, Big et Oli, Kendji, Slimane ou encore Eddy de Pretto, le duo Maître Gims-Vianney et Claudio Capéo.

Ce même soir, d'autres artistes de la chanson française comme Louane seront sur France 3 dans Famille, je vous chante présentée par Mireille Dumas. L'occasion de réentendre David et Johnny chanter Sang pour Sang, Véronique Sanson et Sheila crier leur amour pour leurs parents, mais aussi Michel Sardou évoquant sa mère ou Daniel Guichard chantant pour son père.

France / États-Unis et "98, secrets d'une victoire" sur TF1

Mais ce week-end sera surtout marqué par le football avec France-USA samedi soir sur TF1. Il s'agit du dernier match de préparation avant la Coupe du Monde en Russie face à Nagui sur France 2. Enfin, dimanche 10 juin, la première chaîne diffuse 98, secrets d'une victoire, un documentaire passionnant qui se suit comme un polar.

Une match inoubliable, une étoile sur un maillot, un pays tout entier réuni...

Ce soir de France 98, il nous ont fait rêver ! 20 après, l'émotion est toujours là ! "98, secrets d'une victoire" dimanche 10 juin à 21h sur @TF1, le film événement à ne surtout pas manquer ! pic.twitter.com/zA18BVZj1Z — TF1 (@TF1) 5 juin 2018