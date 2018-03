Programme TV : ce week-end, "Koh-Lanta" et "Meurtres en pays d'Oléron"

publié le 16/03/2018 à 19:53

Pour cette soirée du vendredi 16 mars, préparez vos flambeaux et vos sacs car vous avez rendez-vous sur TF1 avec Koh-Lanta, le combat des héros. Pour cette cinquième édition spéciale, l'émission redonne une chance à tous ceux qui, éliminés en cours d'aventure ou en finale, avaient gardé un goût d'inachevé.



Côté animation, Denis Brogniart vous fera vivre l'aventure tous les vendredis soirs depuis votre canapé. Parmi les candidats emblématiques des saisons précédentes, on retrouve le musclé Yassin (2017), le patron Pascal (2015) ou encore l'aventurière Clémence (2005). Elle avait remporté la finale lors de la saison 5, avant d'échouer lors de sa deuxième participation quatre ans plus tard dans Le retour des héros.

Ce même soir, on signale aussi la reprise de la série Caïn sur France 2. Enfin sur France 3, une émission animée par Mireille Dumas est consacrée aux humoristes qui plaisantent sur leur famille dans leur spectacle.

Michel Cymès joue la comédie sur France 3

Dans la soirée du samedi 17 mars, les fans de The Voice sont attendus sur TF1. Rien est encore joué pour les candidats puisqu'ils vont devoir à nouveau séduire leur coach, tout en sortant de leur zone de confort.



Sur France 3, on retrouve Michel Cymès dans Meurtres en pays d'Oléron, qui délaisse son rôle d'animateur pour celui de comédien. Mais il n'abandonne pas son métier initial puisqu'il incarne un médecin légiste. Côté intrigue, un homme est retrouvé mort, recroquevillé sur une tombe anonyme dans un cimetière protestant abandonné.