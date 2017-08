publié le 25/08/2017 à 19:41

Ce vendredi 25 août, Arthur lance sur TF1 sa nouvelle émission Dream Company; la compagnie des rêves. Lui est un peu Charlie et ses 7 drôles d'agents, des personnalités comme Chris Marques, Jarry, Claudia Tagbo ou encore Bruno Guillon. En janvier la chaîne a lancé un appel aux téléspectateurs : "si vous deviez réaliser le rêve de quelqu'un qui vous est cher quel serait-il ?" Les gens se sont alors filmés pour raconter leur rêve : "nous avons reçu plus de 5.700 vidéos", confie Arthur. "Vous seriez très étonnés si vous voyez les rêves qu'on nous demande, les gens sont beaucoup plus simples, moins compliqués qu'on peut l'imaginer."



Les rêves simples, ça va de la maman qui veut se faire pardonner auprès de sa fille, à une jeune fille qui rêve de rencontrer sa star préférée. Première étape, Arthur lance son agent sur la piste d'un rêve, ensuite il faut le monter, avec quelques moyens : "si on veut avoir les images, il faut avoir caché des caméras partout, le dispositif est compliqué, il faut beaucoup de caméras et de moyens, créer une surprise sans se faire repérer, c'est ça le plus dur", ajoute le présentateur. La Dream Company est une émission heureuse qui fait du bien.

Hommage à Jerry Lewis sur Arte

Sur Arte, on peut retrouver un hommage à Jerry Lewis, disparu le 20 août. La chaîne rediffuse un documentaire sur ce digne successeur des Buster Keaton et Charlie Chaplin. Jerry Lewis, clown rebelle est un portrait documentaire à voir à 22h25.

Ce week-end, "The Voice Kids" ou Lady Di

Samedi 26 août, TF1 diffuse la suite de The Voice Kids et des auditions à l'aveugle. Dimanche 27 août, c'est une journée hommage à la princesse Diana sur France 2, disparue il y a 20 ans. Dès 14h15, on retrouvera le documentaire Diana, les 7 jours qui ébranlèrent le Royaume-Uni, à 16h L'Héritage de Diana, écrit et présenté par Stéphane Bern afin d'expliquer comment son influence continue de souffler sur la monarchie britannique, et sur ses fils.



À 20h55 sera diffusé sur la même chaîne le film Diana. Cellule de crise reviendra sur l'onde de choc qu'a causé la mort de la princesse, emmenant le téléspectateur jusqu'à minuit et demi et rendant incollable sur la monarchie britannique.