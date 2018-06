publié le 22/06/2018 à 18:05

D'abord pour la soirée du vendredi 22 juin, on signale l'arrivée de Bull sur M6. Une série très attendue par les admirateurs de Michael Weatherly, le célèbre DiNozzo de NCIS durant 300 épisodes. L'acteur américain coproduit cette fiction avec un certain Steven Spielberg.



Son personnage, Jason Bull dirige un cabinet de conseil juridique chargé d'influencer le cours d'un procès en décryptant le comportement des jurés. Cette série est inspirée de la vie de Phil Graw, un psychologue américain devenu star du petit écran. Comme le Mentalist, notre héros aime les costumes trois pièces mais il se fait parfois tailler des costards. Les américains l'adorent si bien qu'une troisième saison est déjà lancée.

Mais l'événement du week-end a lieu sur France 2 avec le retour de Fort Boyard. Le célèbre jeu d'été revient pour une 29ème saison, toujours avec Olivier Minne à la présentation. Une nouvelle édition dans laquelle la production réussit encore à surprendre avec de nouvelles épreuves et de nouveaux personnages. Parmi eux, on retrouvera les Bodin's qui proposeront aux candidats un jeu de chaises musicales tandis que Vincent Lagaf incarnera un super-héros qui se déplace sur un flyboard.

Le Versailles secret de Marie-Antoinette sur Arte

Ce même soir sur Arte, on retrouve un petit bijou : Le Versailles secret de Marie-Antoinette à 20h50. Un documentaire pour tout savoir sur le hameau de la reine, faux village normand mais vrai ballon d'oxygène d'une reine détestant l'étiquette de la cour.



Elle était belle et rebelle, elle perdit déjà la tête pour ces 11 maisonnettes situées à moins de 3 kilomètres de Versailles. Dans ce reportage, on y apprend notamment qu'il fallait être muni d'un jeton (le jeton de la reine) pour avoir le droit d'y entrer battre la campagne. Et les faux-jetons n'étaient bien sûr pas les bienvenus.