publié le 31/03/2018 à 15:30

Pour ce week-end de Pâques, les téléspectateurs retrouveront dimanche soir Au tableau sur C8, découverte durant la campagne présidentielle. L'émission avait permis à François Fillon, Emmanuel Macron ou encore Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon de se rôder en affrontant des élèves sélectionnés dans différentes écoles en fonction de leur intérêt pour l'actualité.





Un exercice difficile pour des adultes parce qu'ils ne peuvent ni éluder, ni rembarrer, et qu'ils doivent adapter leur discours, ce qui est très formateur. Parmi les personnalités qui passeront au tableau, il y aura Christiane Taubira questionnée sur le mariage pour tous, Xavier Niel, patron de Free mais aussi Marlène Schiappa et le judoka Teddy Riner.

Les invités seront aussi soumis à des tests sur leur catégorie et leur culture générale. Toutes leurs réponses sont à découvrir dimanche soir à 21 heures.