publié le 20/04/2018 à 17:20

Pour cette soirée du vendredi 20 avril, entre les programmes habituels comme Koh-Lanta sur TF1 et MacGyver sur M6, les téléspectateurs et téléspectatrices retrouveront un divertissement sur France 3. Après les humoristes et les parodies, la troisième chaîne diffuse une soirée spéciale années 70 avec l'émission 300 chœurs à partir de 21 heures.



Divers artistes et chorales associent leurs voix pour revisiter les plus belles chansons de cette époque. Entre ceux qui reprennent leurs propres titres comme Michel Fugain, Sylvie Vartan ou Nicoletta, d'autres se réapproprient des morceaux, en solo ou en duo. Exemples avec Marc Lavoine qui reprend Le Sud de Nino Ferrer, Calogero qui s'approprie La Cavalerie (Julien Clerc) ou encore les jeunes Lou et Lenni-Kim en duo sur un titre phare de Michel Berger et France Gall.



Samedi 21 avril au soir, France 2 diffuse la Planète bleue, une splendide émission produite par la BBC et commentée par François Morel. C'est un voyage au cœur de tous les océans, des fjords de Norvège au Pacifique Sud.