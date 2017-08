publié le 02/08/2017 à 19:20

Le mercredi 2 août, les téléspectateurs pourront retrouver Zone Interdite sur M6, avec un numéro consacré aux secours des vacanciers. C'est un classique des émissions d'été, mais également une vraie, belle et touchante émission où se mêlent des secouristes de la Croix-Rouge, des pompiers volontaires des sauveteurs en mer. Tous ont un point commun : ils sont bénévoles. À Noirmoutier on découvrira le quotidien des pompiers volontaires qui ont bien du mal à trouver de la relève. Au Cap-Ferret, des bénévoles jonglent avec brio entre leur métier, leur famille et le secours en mer.



Le secouriste c'est celui qui est envoyé, par exemple en région parisienne sur des cas peu grave. Ils pallient de plus en plus le manque de moyens des services publics et se retrouvent parfois confrontés à des situations qui dépassent leurs compétences.

Pas de colère mais on les découvre troublés par certaines missions. Zone Interdite propose une jolie galerie de portraits avec des images assez fortes, ce mercredi 2 août sur M6 à 21 heures.



Un documentaire sur les animaux de compagnie sur France 5

Nos animaux de compagnie seront eux aussi décryptés dans un documentaire sur France 5, Nos animaux, doux dehors, sauvages dedans. Ils ont, souvent pour notre plus grand bonheur, envahi notre quotidien, ce sont les chats, les chiens, les rongeurs, les oiseaux. Mais les connaît-on vraiment ? France 5 rediffuse un documentaire britannique qui date de 2014. et nous entraîne en caméra embarquée à la découverte de ces petites choses à poils et à plume, comme le perroquet qui a la faculté particulière de parler, répéter des mots. On découvrir ainsi comment l'oiseau mémorise ces phrases.



Le réalisateur a utilisé des caméras embarquées sur certains animaux comme les chiens de Cuzco au Pérou, qui circulent librement dans la ville et passent leurs journées dans des terrains vagues. Le soir, on les voit filer chacun de son côté ou par deux, de retour à la maison. C'est un joli documentaire qui devrait plaire aux enfants, sur France 5 à 20h50.

"Les plus beaux duos de Roberto Alagna" sur France 3

Pour les adeptes des moment de grâce, France 3 diffuse une compilation des plus beaux duos de Roberto Alagna à 20h55, parfait pour une soirée à la belle étoile.