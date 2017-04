publié le 10/04/2017 à 18:15

Plutôt série ou émission de survie ? Ce lundi 10 avril, c'est le choix qu'auront à faire les téléspectateurs une fois branchés devant leur télévision. France 2 propose un polar primé plusieurs fois à partir de 20h55. Un polar de plus mais pas le polar de trop. Zone Blanche se passe dans une petite communauté vosgienne où le personnage principal est la forêt.



Une forêt épaisse où, 20 ans plus tôt, l'héroïne, Laurène, a été enlevée pendant trois jours et en est revenue sans mémoire et avec deux doigts en moins. Elle est désormais major de gendarmerie. Il ne faut surtout pas louper le début où l'on voit un homme en panne sur la route traversant la forêt à la recherche de réseau, en vain. Il est ensuite piqué par un insecte et il semble mourir en regagnant sa voiture. Dans le même temps, une jeune femme est retrouvée pendue et c'est le début d'une feuilleton en huit épisodes. Une sorte de western forestier moins déjanté qu'il en a l'air avec d'excellents personnages secondaires et de l'humour derrière l'humeur.

Zone Blanche va devoir affronter l'émission de survie en milieu hostile parrainée par Mike Horn, The Island, dont la troisième saison débute à 21 heures ce lundi 10 avril sur M6. Pour cette nouvelle édition, l'émission tente la mixité avec onze hommes et onze femmes, répartis en quatre groupes dont deux mixtes, envoyés sur une île déserte de l'océan Pacifique à différents endroits. Chaque groupe se croit seul et tous ont 28 jours pour retrouver la civilisation avec une machette, un couteau, un kit de survie, un téléphone satellite par groupe, 1 litre d'eau et un GPS par personne.