Programme TV : ce soir, "Versailles" et "Wild, la course de survie"

publié le 23/04/2018 à 18:23

Pour cette soirée du lundi 23 avril, Canal + diffuse à 21 heures la troisième et dernière saison de la série à succès Versailles. On y retrouve le très francophile et acteur anglais George Blagden dans la peau de Louis XIV.



Un Roi Soleil qu'on a connu revanchard par rapport aux nobles dans la première saison, englué dans l'affaire des poisons dans la deuxième et triomphant, -trop- dans cette ultime session. Une saison qui voit la fin des guerres et le début de sa légende, sur fond de révolte du peuple; c'est aussi la main mise de la Maintenon sur ce roi très froid.



Ces dix épisodes sont aussi marqués par l'énigme du Masque de fer. Une réalisation belle mais froide, leur Louis XIV peu bourbonien. Mais en revanche, c'est passionnant de considérer "l'entreprise Versailles" : rien n'est laissé au hasard, c'est tout sauf de la récupération. Dans cette superproduction, chaussures et vêtements ont tous été créés à l'identique.

Pour les fans de jeu et d'aventure, ils ont rendez-vous avec la finale de Wild, la course de survie sur M6, qui se déroule ce soir en haute montagne. Ce dernier épisode mériterait un pic d'audience. On a trop souligné les petites erreurs de production et pas assez l'esprit d'entraide entre les binômes expert-apprenti.