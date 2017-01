Au programme de votre soirée TV du 20 janvier, "Vendredi tout est permis avec Arthur", "Thalassa" et un nouvel épisode de "NCIS".

Arthur présente "Vendredi tout est permis" sur TF1

par Lucie Valais publié le 20/01/2017 à 18:48

Pour bien commencer le week-end, la soirée sera chargée ce vendredi 20 janvier. TF1 revient avec un nouveau numéro de Vendredi tout est permis avec Arthur, consacré à Dany Boon, qui vient défendre son film Raid Dingue. Au programme, dès 20h55, de nombreux invités se prêteront aux jeux plus loufoques les uns que les autres, comme Guillaume Canet, Alice Pol, Isabelle Nanty, Ahmed Sylla et Florent Peyre.



Autre rendez-vous, un nouvel épisode du magazine de George Pernoud, Thalassa, diffusé sur France 3. Une première partie de l'émission, Le prix du rêve sera consacrée aux paquebots et aux croisières, un style de vacances choisi par 25 millions de touristes en 2016.



Sur M6 vous est proposé un épisode inédit, le 21ème de la saison 21, de la série américaine NCIS, intitulé L'espion qu'il aimait. Une nouvelle affaire pour Gibbs et son équipe qui devront mener l'enquête sur la découverte du cadavre d'une gardienne de prison.