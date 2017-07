publié le 12/07/2017 à 17:41

Mercredi 12 juillet, France 5 propose une spéciale intelligence animale, intitulée Singes malins et perroquets prodiges. S'il y a déjà eu beaucoup d'émissions sur ce sujet, aucune n'est inutile : plus on en apprend plus on découvre qu'on ne savait rien.



Rien sur les corbeaux doués de mémoire qui savent reconnaître une personne leur ayant fait du mal, les singes matheux plus forts que les scientifiques, la pieuvre volant la pêche des chalutiers, l'oiseau se servant du pain qu'on lui donne à manger pour appâter des poissons ou les éléphants joueurs de foot.

L'une des découvertes les plus stupéfiantes, c'est l'amour des géants des mers, comme le cachalot ou l'orque, pour l'homme le cachalot, l'orque. Dans l'émission proposée sur France 5, on voit des cétacés présenter leur petit à des touristes rassemblés dans des barques, le hisser à la surface pour que les badauds le caressent. On a ainsi découvert que de nombreux cétacés avaient trois fois plus de cellules fusiformes que nous, des cellules qui permettent de ressentir sympathie et empathie.



Autre séquence étonnante : la femelle bonobo qui coupe les cheveux de sa maîtresse, lui soigne les dents, réclame le coupe-ongles, prévoit et prévient sur ce qu'elle veut faire. Que les animaux ne soient pas bêtes, c'est une évidence

¿ La nature et les animaux vous réservent encore bien des surprises ...

"Singes malins et perroquets prodiges", ce soir sur @france5tv pic.twitter.com/FsNUwjKywP — France Télévisions (@Francetele) July 12, 2017

Sur France 3, "Les Vacances dans le Monde de Jamy"

Autre temps fort, Les Vacances dans le Monde de Jamy diffusé sur France 3, avec des images sublimes des vacances en France, qu'elles soient au Mont -Blanc, à l'océan près de Bordeaux, au cœur du pays ou au pied du Mont Saint-Michel, qui se mérite.



Saviez-vous que, outre les marées, il y avait des sables mouvants ? La journaliste Myriam Bounafaa le découvrira au cours de l'émission, à ses dépens. Cette émission sublime déjoue les pièges des vacances.



Si l'on préfère rigoler, il faut aller voir sur M6 Le Marrakech du rire, porté depuis sept ans par Jamel Debbouze, qui présente également la soirée.