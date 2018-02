publié le 06/02/2018 à 16:47

Pour cette soirée du 6 février, Karine Lemarchand est de retour sur M6 avec Ambition intime. Même si elle regarde du côté des artistes, c'est le principe d'Une ambition intime, cette émission née au moment de la présidentielle, et offrant une série de portraits intimes des présidentiables. On se souvient du débat à haut débit, certains critiques voulant recadrer Karine Lemarchand pour être, justement selon eux, sortie de son cadre. De ce point de vue là, c'est plus simple ce soir, mais du coup a priori moins inattendu, puisque l'invité est Franck Dubosc, un timide terriblement pudique.



Certains diront que c'est entre La parenthèse inattendue, Fréquenstar et Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. Cette spéciale est pourtant à part à mes yeux, parce qu'il y a la touche de Karine Lemarchand. Elle est tout à la fois ce soir hôtesse d'accueil, monitrice, gentille organisatrice et psychologue durant 4 jours, dans une villa du midi avec Franck et ses amis, dont Philippe Lellouche, Gérard Darmon et Dany Brillant.

"La presse je m'en fiche, c'est la première impression de Frank d'abord (...) Ce sont des gens que je ne connais pas au départ, Franck je ne l'avais vu qu'une fois. J'appréhendais (...) à la fin j'étais détendue avec eux et en même temps j'étais toujours dans la projection du lendemain", confie l'animatrice au micro de RTL.