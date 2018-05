publié le 14/05/2018 à 17:25

Dans la soirée du vendredi 11 mai, les téléspectateurs ont le choix entre divers programmes comme le film Die Hard 4 avec Bruce Willis sur M6, ainsi qu'un nouveau numéro de Thalassa sur France 3 qui met en valeur les villes de La Rochelle et Royan. Mais l'événement du jour a lieu sur la première chaîne avec Traqués, un téléfilm donnant la vedette à la chanteuse Jenifer. Si le public l'a déjà aperçue au cinéma, c'est surtout son premier grand rôle à la télévision dans une fiction dramatique, en deux parties diffusée sur TF1.





Au début de ce téléfilm : une jeune femme fume avant de rejoindre son poste de vendeuse dans une boulangerie d'aéroport. Elle y croise un homme fébrile partant en vacances avec son garçonnet. Mais dans le parking, des coups de feu retentissent. L'homme a juste le temps de cacher son fils dans un coffre de voiture avant d'être abattu. Les radios signalent le meurtre et la disparition de l'enfant.

C'est le début d'une traque impitoyable où le tueur les poursuit, ainsi que les flics. Des liens se nouent entre cette femme au passé avec passif et cet orphelin rétif. Jenifer est très convaincante dans ce téléfilm. "Je suis une fille qui fonctionne plutôt aux rencontres, c'est comme ça que je me suis construite au fur et à mesure", explique la coach de The Voice Kids.