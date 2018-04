publié le 18/04/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mercredi 18 avril, la série médicale Chicago Med fait son retour en deuxième partie de soirée sur TF1. Produite par Dick Wolf, l'un des papes des séries réalistes, cette fiction est un spin-off de Chicago Fire et Chicago Police Departement. On suit le quotidien des soignants et des soignés au sein de plusieurs services du grand hôpital de Chicago.





Mais en première partie de soirée, la cuisine est mise à l'honneur sur deux chaînes. Tout d'abord sur Canal +, les téléspectateurs retrouveront Étoilé.e.s, un excellent documentaire savoureux consacré à 4 chefs de pays différents. Suivis pendant dix mois, ces grands chefs n'ont qu'une seule obsession : conserver ou obtenir leurs 3 étoiles au guide Michelin. On suivra ces quatre virtuoses de la gastronomie entre Paris, Oslo, Madrid et Tokyo.

Du côté de M6, les Étoiles du Michelin de Top Chef rient tout de même malgré la difficulté des épreuves. Et certains élèves dépassent parfois le maître en machiavélisme. Ce soir, les trois demi-finalistes doivent concevoir une épreuve qu'ils imposeront à leurs adversaires. Créativité, technique et plats insolites sont à prévoir à partir de 21 heures.