publié le 22/03/2017 à 18:23

C'est l'une des épreuves les plus emblématiques de Top Chef. Mercredi 22 mars, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels revient à partir de 21 heures sur M6 avec la célèbre guerre des restos. Chaque binôme de candidats va devoir imaginer le concept, la décoration ainsi que le menu de tout un restaurant éphémère et ce en moins de 48 heures. Un véritable défi qui risque bien de jouer avec les nerfs des candidats-cuisiniers. Ce sont des habitants de Puteaux (Hauts-de-Seine) qui choisiront deux restaurants sur les trois à tester. Et direction l'épreuve de la dernière chance pour le duo non sélectionné.



Sur la première chaîne, place aux éternelles aventures de Meredith dans Grey's Anatomy dès 20h55. Dans ce 21e épisode de la saison 12, Amelia et Owen pourrait (enfin) officialiser leur couple mais dans le même temps, Amelia doit réopérer Kyle qui est pris de tremblements. Un problème va se poser car elle refuse que Edwards assiste à l'intervention. Une fois encore, Meredith va devoir redoubler d'effort pour conseillers ses amis et être à leur écoute.