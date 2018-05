publié le 22/05/2018 à 17:30

Pour cette soirée du mardi 22 mai, on signale la suite de The Island Célébritéssur M6, avec des personnalités placées en condition de survie. Parmi eux, vous découvrirez ce soir l'ancienne reine de beauté Camille Cerf, isolée du groupe et apeurée à l'idée de tomber sur des prédateurs de tous poils. En même temps, avec un patronyme comme le sien, c'est logique.





Pour les amateurs de polars, divers choix s'offrent à eux. Tout d'abord, il y a la série Tandem sur France 3. Un exemple-type de la comédie policière, familiale et bon enfant, située à Montpellier. On retrouve le commandant Léa Soler, interprétée par Astrid Veillon, amenée à retravailler avec son ex-mari le capitaine Paul Marchal, qui n'est autre que Stéphane Blancafort). Sans oublier Safe sur C8, le thriller en 8 épisodes signé Harlan Coben avec Audrey Fleurot, plus vénéneuse que jamais et Michael C. Hall en père éperdu à la recherche de sa fille adolescente.

Enfin pour les fidèles de Cash Investigation sur France 2, le magazine consacre son émission à l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Cette enquête d'une durée d'un an affirme répondre à la question suivante : le dictateur libyen a-t-il financé la campagne du candidat de l'UMP en 2007 ? Le programme évoque également le dossier Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur.