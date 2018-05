Programme TV : ce soir, "The Island Célébrités", "L'Arme Fatale" et "Retour aux sources"

publié le 29/05/2018 à 17:45

Pour cette soirée du mardi 29 mai, on signale la suite du programme The Island Célébrités sur M6. L'émission reste toujours intéressante surtout par l'évolution des comportements des vedettes obligées d'être solidaires pour supporter trois semaines de survie. Parmi eux, on distingue la serviabilité de Gwendal Peizerat, la positivité de Priscilla mais aussi la détresse de Lââm. Leur célèbre guide Mike Horn voulait les faire sortir de leur confort égoïste et il maintient le cap.





Côté fictions, on retrouve notamment L'Arme Fatale sur TF1. Une excellente série néanmoins talonnée par Tandem sur France 3, où une femme-flic est obligée de travailler avec son ex toujours amoureux d'elle. Ces deux-là font évidemment la paire (de claques)

Mais notre coup de cœur va pour l'émission Retour aux sources proposée à 23h15 sur France 2 avec Marie Drucker. Le concept tourne autour de la généalogie, où l'on suit une personnalité qui remonte dans son arbre généalogique. Après Clémentine Célarié et François Berléand, c'est au tour de Franck Dubosc de renouer avec ses racines.