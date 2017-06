Jeudi 1er juin, France 3 diffuse la série "The Five" et Arte diffuse "Manon 20 ans"

publié le 01/06/2017 à 17:42

Les amateurs de polars seront comblés ce jeudi 1er juin. France 3 diffuse The Five, un nouveau feuilleton à suspens signé Harlan Coben, à partir de 20h55. La France aime décidément beaucoup l'écrivain puisqu'il est également l'auteur de Juste un regard, une fiction diffusée à partir du jeudi 15 juin sur TF1.



Tout commence un beau jour en forêt, cinq adolescents vont pique-niquer, l'un d'eux, Mark, amoureux de Prou, veut avoir les mains libres et demande à son jeune frère Jesse de retourner à la maison. L'enfant pleure, obéit à contrecœur, et disparaît. Pour de bon, on ne retrouve ni lui ni son corps.

Seize ans plus tard, l'un des cinq, devenu policier, découvre sur une scène de crime un détail qui le foudroie et court chez son ami Marc, qui fête ce jour-là son anniversaire. Est-il vraiment vivant ? Et s'il n'est pas la victime, serait-il le meurtrier ? C'est le début de ce feuilleton angoissant, haletant mais pas blafard.

Ils étaient encore des enfants quand l'un d'eux a disparu. ¿ 20 ans plus tard, ils veulent connaître la vérité... #TheFive ¿¿ @HarlanCoben pic.twitter.com/AeltrVcIEX — France 3 (@France3tv) June 1, 2017

Le retour de Manon sur Arte

Sur Arte, on découvre à 20h55 la suite des aventures de Manon, filmées par Jean-Xavier de Lestrade. Il y a trois ans, on découvrait Manon, une adolescente filmée comme dans un documentaire bien que ce soit une fiction, une adolescente n'arrivant pas à canaliser sa violence, faisant mal par mal de vivre, au point qu'elle poignardait sa mère à la fin des trois épisodes.



On la retrouve cinq ans plus tard dans Manon 20 ans, elle apprend à gérer sa colère comme on apprend des théorèmes de maths. Nantie d'un BTS de mécanique, elle intègre une entreprise où on la colle à l'accueil pour ne pas vexer des hommes qui la refuseraient comme chef. Elle va découvrir la sensualité avec une femme, puis un homme, deux collègues, et qu'elle a rétabli le contact avec sa mère Marina Foïs, mais là c'est pas gagné.



C'est poignant, fort, et très bien joué par Marina Foïs, Déborah François, et la jeune Alba Gaïa Bellugi, si discrète que peu de professionnels ont remarqué qu'elle joue en fait depuis toujours, notamment au cinéma elle est la fille de François Cluzet dans Intouchables.

Qui a dit que 20 ans était le plus bel âge de la vie ? https://t.co/gNDBvB1nOg #Manon20ans pic.twitter.com/YjqLqurLuc — ARTE (@ARTEfr) June 1, 2017