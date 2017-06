publié le 06/06/2017 à 17:59

On note pour ce mardi 6 juin une nouvelle série sur France 3 à 20h55, Tandem. Une femme flic et chef (Astrid Veillon) va commander son ex-mari (Stéphane Blancafort), et c'est bien sûr leurs démêlés qui font le sel de l'histoire, surtout ses cheveux poivre et sel à lui !



Face à cette nouveauté on a un duel entre deux chouchous des français, Stéphane Plaza sur M6 à21h et Jean Dujardin sur C8 à 21h également. Côté Stéphane Plaza, la soirée débute par la retransmission de la pièce qu'il joue aux Bouffes parisiens avec Arnaud Gidoin, et c'est suivi d'un documentaire racontant les sept vies de Stéphane Plaza. Lundi il se bourrait de cortisone tant il avait peur de perdre sa voix, par stress, en jouant le soir-anniversaire de la mort de sa maman. Il est quand même content d'incarner une nouvelle fois ce soir Paul, un homme frappé d'amnésie au moment où il veut changer de vie donc de femme.



Le documentaire consacré à Jean Dujardin est forcément signé par celui qui l'a vu démarrer, Laurent Boyer, et ce Fréquenstar permet à Jean Dujardin de commenter ses propres archives et les témoignages drôles de ses proches, parmi lesquels un certain Jean-Paul Belmondo.