Programme TV : ce soir, "Starmania" et "Le Grand concours des humoristes"

12/01/2018

Pour cette soirée du vendredi 12 janvier, TF1 mise sur le divertissement avec un prime inédit du Grand Concours des humoristes. Pour la première fois, le jeu animé par Carole Rousseau met en compétition ces 23 personnalités qui s'affronteront sur des questions d'actualité et de culture générale.



Parmi les invités seront présents Artus, Christelle Cholet, Jarry ou encore Anne-Sophie Girard, Yves Lecoq et Nadia Roz. D'autres personnalités de la chaîne, comme Gilles Bouleau et Jean-Marc Généreux, interviendront également en duplex.

France 3 diffuse le documentaire Starmania, l'opéra rock qui défie le temps, à 20h55. Ce reportage retrace l'histoire de la comédie musicale créée par Luc Plamandon et Michel Berger, applaudi dans le monde entier et qui fêtera son 40ème anniversaire cette année.

Entre souvenirs, images d'archives et témoignages, le programme invite les téléspectateurs à revivre les années "Starmania" à travers les tubes interprétés par France Gall, Daniel Balavoine, Fabienne Thibeault, Diane Dufresne et Céline Dion.