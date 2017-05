publié le 11/05/2017 à 17:24

Pour la soirée du 11 mai, Arte lance sa nouvelle série Squadra criminale. Les Italiens adoptent eux aussi le style polar nordique, lumière et intrigue sombre, voire glauques, mais c'est réussi. On aime leur enquêtrice de la brigade criminelle de Turin, craquante et toujours sur le point de craquer. Elle est à fleur de peau, mais une peau d'autant plus jolie que cette Valéria Ferro est jouée par l'ancienne Miss Italie 2008, Miriam Leone, avec des yeux aussi cernés que les malfrats. Ce n'est pas La Croisière s'amuse, mais l'intrigue est solide (une adolescente est retrouvée morte dans un squat). L'héroïne est attachante.



Sur France 2, le magazine Envoyé Spécial dédie sa soirée à Emmanuel Macron."L'homme en marche" se commente sur un ton incroyablement libre dans ce documentaire. Bertrand Delais est derrière la caméra, il est déjà auteur d'un film sur Emmanuel Macron, d'où ce bonus d'entretien à des moments cruciaux.

Élise Lucet, qui présente Envoyé Spécial, est d'ailleurs frappée, par le sens de la formule du président élu : "Dans le langage, je le trouve libre. on s'aperçoit que le discours politique a été corseté pendant des décennies. Là, les codes du langage sont cassés. Il se permet des choses et il assume sa différence. Il a des jugements sur François Hollande ou sur l'opinion publique scotchant".

Lyon contre l'Ajax Amsterdam sur M6

Pour les fans de foot, le match retour qui oppose Lyon contre l'Ajax Amsterdam est diffusé sur M6. Pour cette demi-finale de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais va jouer le match le plus important de sa saison pour gagner son ticket pour la finale à Solna (Suède).



Enfin, TMC diffuse l'un des grands classiques de la comédie française : Mais où est-donc passée la 7e compagnie ? de Robert Lamoureux. L'occasion de (re)découvrir l'aventure de Pitivier, Tassin et Chaudard en mai 1940. Un classique du genre avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy et Aldo Maccione.

