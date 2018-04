publié le 16/04/2018 à 19:30

Pour cette soirée du lundi 16 avril, une nouvelle série débarque ce soir sur France 2. Il s'agit de Speakerine, une fiction où les téléspectateurs entrent en immersion dans l'univers du petit écran, comme dans un polar au pays de l'ORTF des années 60.



Au casting, on retrouve Guillaume de Tonquédec qui incarne le patron de l'information de la RTF, et Marie Gillain dans le rôle de la speakerine phare de la télévision. Si tous les deux sont mari et femme dans la série, l'épouse en veut plus. Son rêve secret est de présenter un magazine pour les femmes. Mais le fil rouge de l'intrigue tourne autour d'un meurtre. Une série inédite à découvrir dès 20h55.

Du côté de M6, la soirée est marquée par la demi-finale du jeu d'aventures Wild. La grande course de survie s'intensifie pour les derniers binômes encore en compétition. Ce soir, experts et apprentis s’aventureront en Bolivie où ils seront confrontés au mal des montagnes en haute altitude, au manque de ressources et aux températures extrêmes.

¿4 500 mètres d'altitude

¿Températures : 30°C la journée, -15 °C la nuit

¿Difficultés : risque de chute, mal aigu des montagnes...

Ce soir, bienvenue dans le Far West Bolivien ! #WILD #DemiFinale pic.twitter.com/6brbKUR8BF — M6 (@M6) 16 avril 2018