Programme TV : ce soir "Souviens-toi" et "Une chance sur six"

publié le 17/01/2018 à 19:14

Souviens-toi est de retour sur M6. Ce feuilleton policier suit Marie (Marie Gillain), une psy qui s'efforce de faire sortir de son mutisme traumatique, Madeleine, une gamine ayant assisté au meurtre de sa famille. Dans l'épisode de ce soir, Madeleine demande à retourner sur le lieu du drame tandis que Belgarde (Sami Bouajila) s'intéresse à l'ordinateur de sa fille. C'est à la fois sombre et lumineux, vous serez payé de votre fidélité mercredi prochain avec une vraie fin, c'est mieux que bien.



La nouveauté de cette soirée, c'est Patrick Sébastien dans Une chance sur six, le polar diffusé sur France 2. Il incarne un homme qui s'ennuie dans une société qui l'ennuie. Antiquaire, gigolo, il vit aux crochets d'une richissime femme d’affaires qui le sait homosexuel, qui l'accepte à temps partiel. Et même si en temps qu'antiquaire, il aime tout ce qui est patiné par le temps, il imagine un crime parfait pour l'éliminer.

Commence un jeu d'apparence, de vrai meurtre, de fausses disparitions, comme des parois qui bougent dans une foire. Il avait tout prévu, sauf qu'il y ait plus tordu que lui, l'esthète, avec un rebondissement final vraiment inattendu. C'est la marque de fabrique de Patrick Sébastien à qui on peut tout reprocher, sauf de faire du convenu et du convenable.